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08.02.2019, 08:47

Синоптики рассказали, когда в Украине потеплеет: погода, карта

Синоптики рассказали, когда в Украине потеплеет: погода, карта - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По прогнозам Укргидрометцентра, потепление начнется с 10 февраля

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Сегодня, 8 февраля, в Украину придет антициклон Chloe. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

"8 февраля в Украине антициклон с романтическим именем Chloe организует сухую погоду с переменной облачностью", - отметила Диденко.

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По ее словам, сегодня ожидается 0, + 3 градуса, в Закарпатье и на крайнем юге + 2 ,+ 6 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

"В Крыму и Приазовье может пройти дождь. В Киеве 8 февраля будут сухо, солнечно, ночью холодно, до -6 градусов, днем ​​ожидается около нуля. Суббота и воскресенье обещают также быть сухими и приветливыми к нам", - уточнила Диденко.

Она добавила, что ночной мороз на выходных усилится. "Но уже днем ​​10 февраля в Украине южные потоки принесут очередное потепление", - сказала синоптик.

13 января сообщалось, что в Кирилловке Запорожской области из-за морозов льдом начало покрываться Азовское море.

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Теги: Наталья Диденко, погода, потепление
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