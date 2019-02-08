Синоптики рассказали, когда в Украине потеплеет: погода, карта

Фото: iStock/Global Images Ukraine

Сегодня, 8 февраля, в Украину придет антициклон Chloe. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

"8 февраля в Украине антициклон с романтическим именем Chloe организует сухую погоду с переменной облачностью", - отметила Диденко.

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По ее словам, сегодня ожидается 0, + 3 градуса, в Закарпатье и на крайнем юге + 2 ,+ 6 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

"В Крыму и Приазовье может пройти дождь. В Киеве 8 февраля будут сухо, солнечно, ночью холодно, до -6 градусов, днем ​​ожидается около нуля. Суббота и воскресенье обещают также быть сухими и приветливыми к нам", - уточнила Диденко.

Она добавила, что ночной мороз на выходных усилится. "Но уже днем ​​10 февраля в Украине южные потоки принесут очередное потепление", - сказала синоптик.

13 января сообщалось, что в Кирилловке Запорожской области из-за морозов льдом начало покрываться Азовское море.