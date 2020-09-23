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Синоптики рассказали, когда в Украину придут дожди: погода, карты

23.09.2020, 08:34
Синоптики рассказали, когда в Украину придут дожди: погода, карты - Фото
Фото: depositphotos.com

Завтра, 24 сентября, на западе пройдут дожди

Сегодня, 23 сентября,  в Украине ожидается солнечная и сухая погода, воздух прогреется до +22, + 26 градусов, завтра – на западе пройдут дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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На западе, севере и востоке днем будет +25 градусов, юге +26 градусов, центре +23 градуса.

Карта погоды на 23 сентября

Завтра, 24 сентября, на западе пройдут дожди, температура немного снизится до +21 градуса, на востоке ожидается +26 градусов, севере +24 градуса, юге +27 градусов. В центре столбик термометра поднимется до +26 градусов.

Карта погоды на 24 сентября

23-25 сентября прогнозируется постепенное повышение температуры.

  • В Киеве ночь на 1 сентября стала самой теплой за 140 лет наблюдений.

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Арина Толина
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