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"Ситуация крайне негативная". Глава Минздрава о запасах донорской крови

"Ситуация крайне негативная". Глава Минздрава о запасах донорской крови - Фото
Забор донорской крови (Фото: пресс-служба КГГА)
17.04.2020, 10:10

В Украине сложилась крайне негативная ситуация с запасами донорской крови

В Украине сложилась крайне негативная ситуация с запасами донорской крови, ее запасы снизились в два-четыре раза. Об этом сегодня на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

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"Из-за этого дефицита в зоне риска оказались все наши граждане, которые нуждаются в срочном хирургическом вмешательстве", - отметил он.

В связи с этим Минздрав обратился к главам ОГА с просьбой обеспечить прием специализированными учреждениями переливания крови всех, кто выразил желание стать донором крови, с их минимальным контактом между собой.

Также он попросил организовать транспортировку доноров в спецучреждения в связи с ограничением работы общественного транспорта и призвал максимально популяризировать добровольную бесплатную сдачу крови и ее компонентов.

  • 29 ноября 2019 года сообщалось, что в США врачи не смогли найти донорскую кровь, где не было бы следов кофеина или лекарств. 

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Владислав Сердюк, Александра Шмыкова
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