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Сколько украинцев доверяет соцопросам - КМИС

Сколько украинцев доверяет соцопросам - КМИС - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
18.02.2020, 11:18

Социологи КМИС отметили, что 21% респондентов не доверяют соцопросам

42% украинцев доверяют данным социологических организаций, которые уже давно работают. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского института международных отношений.

21% опрошенных сообщили, что не доверяют, остальные не имеют определенного мнения по этому поводу.

Уровень доверия к данным социологических опросов за последний год практически не изменился (в 2018 был 43%, а в 2019 - 42%). Баланс доверия и недоверия (процент доверяет, минус процент доверяет) составляет + 21%, год назад он был равен + 23% (небольшое статистически незначительное снижение).

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Фото: kiis.com.ua

Социологи уточнили, что уровень доверия к социсследованиям несколько больше у женщин, чем у мужчин (45% против 39%)

По типу поселения, возрасту и образованию разницы в доверии социологическим исследованиям практически нет. 

Опрос проводился в декабре 2019 года по всей территории Украины, кроме временно оккупированного Донбасса и Крыма.

  • 17 января КМИС сообщал, что почти половина украинцев (49%) не готовы к участию в протестных акциях
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