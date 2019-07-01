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01.07.2019, 10:18

Скончалась актриса Дембская - театральная "Проня Прокоповна"

Скончалась актриса Дембская - театральная "Проня Прокоповна" - Фото
Елена Дембская (скриншот из видеозаписи)

Евгения Дембская проработала в Одесском академическом театре музкомедии 72 года

29 июня на 99-м году жизни скончалась одесская актриса Елена Дембская. Об этом сообщил сайт Одесской мэрии.

Дембская была народной артисткой Украины: уроженка Киева времен УНР, с 1953 года она играла на сцене Одесского академического театра музыкальной комедии им. М. Водяного. За свою карьеру она сыграла более 200 ролей.

Самая популярная кинороль - Лариса в фильме "Белая акация" (1958 год). В театре она сыграла также Проню Прокоповну из комедии "За двумя зайцами" (реж. Рождественский).

Прощание с актрисой проведут сегодня, 1 июля в театре музкомендии.

В марте на 67-м году жизни скончался украинский писатель, сценарист и новеллист Василий Портяк.

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Найпопулярніша кінороль — Лариса у фільмі «Біла акація» (1958 р.).

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Теги: умерла, актриса, театр, елена дембская
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