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СМИ сообщили о госпитализации с коронавирусом главы УПЦ МП Онуфрия. Там отрицают

СМИ сообщили о госпитализации с коронавирусом главы УПЦ МП Онуфрия. Там отрицают - Фото
Митрополит УПЦ МП Онуфрий (Скриншот видео УПЦ МП)
18.04.2020, 16:44

В УПЦ МП утверждают, что митрополиты здоровы и готовятся к Пасхальному богослужению

Ряд СМИ сообщили о госпитализации с диагнозом коронавирус главы УПЦ МП Онуфрия, митрополита этой церкви Антония и ректора Киевской духовной академии при Киево-Печерской лавре епископа Сильвестра. В УПЦ МП утверждают, что митрополиты здоровы.

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По данным источников Религиозной правды, Онуфрий и Антоний проходили тест на коронавирус анонимно и были госпитализированы под чужим именем. Собеседник издания даже допускает, что Онуфрий не будет служить Пасхальную литургию.

Антоний вечером 17 апреля участвовал в программе Свобода слова Савика Шустера. Религиозная правда пишет, что для этого он оставил клинику и поехал в Киево-Печерскую лавру, чтобы по видеосвязи принять участие в прямом эфире.

Информацию о госпитализации Онуфрия и Антония подтвердили источники еще нескольких СМИ.

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По данным Зеркала недели, главу УПЦ МП доставили в Киевский институт сердца Бориса Тодурова, где ему выделили специальную палату со всем необходимым оборудованием, включая аппарат ИВЛ.

Вместе с тем в УПЦ МП утверждают, что митрополиты Онуфрий и Антоний "здоровы и готовятся к Пасхальному богослужению". Там отметили, что глава УПЦ МП сегодня совершит богослужение в домовом храме, в своей резиденции.

  • 16 апреля Киево-Печерская Лавра закрылась на карантин из-за распространения коронавируса. Там зарегистрировали около 90 случаев заболевания. Также вспышка зафиксирована в Свято-Троицком Ионинском монастыре
  • В этот же день в Коростене Житомирской области, в одном из храмов УПЦ МП священник причащал прихожан из одной ложки. Соответствующее видео опубликовали в соцсетях.

Вадим Ребрина
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