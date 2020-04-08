Социологи измерили уровень негативных эмоций украинцев в карантине

Коронавирус, карантин (фото - pixabay)

Социологи не фиксируют значительного роста негативных эмоциональных состояний украинцев во время карантина. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного группой Рейтинг 3-4 апреля.

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В целом зафиксировано наличие у респондентов признаков депрессии, тревожности, паники, усталости и расстройств сна. По сравнению с предыдущим опросам, проведенным в конце марта, незначительно выросла тревожность, усталость и бессонница. Уровни депрессии и паники остались на том же уровне.

"В целом, уровень негативных эмоциональных состояний украинцев во время карантина и их динамика пока не вызывает беспокойства. Не выявлен существенный рост, расстройства с клинической картиной (паника, депрессия) остались на начальном уровне", - отметили в Рейтинге.

Уровень тревожности относительно высок среди всех возрастных групп, кроме самой старшей. В старшем возрасте (50+) меньше депрессивных настроений. Рост негативных эмоциональных состояний зафиксирован у представителей возрастных категорий 18-29 и 30-39 лет. Социологи полагают, что это связано с вынужденным изменением стиля жизни молодых людей.

Женщины демонстрируют более высокий уровень всех эмоциональных показателей, чем мужчины. Несмотря на это в динамике за это время у женщин существенных сдвигов не зафиксировано. Зато выросли показатели у представителей мужского пола, особенно в отношении тревоги и расстройств сна.

Предыдущий опрос Рейтинга показал, что люди старшего возраста, которые являются группой риска при коронавирусной пандемии, меньше других возрастных групп испытывают страх.