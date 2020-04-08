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Социологи измерили уровень негативных эмоций украинцев в карантине

Социологи измерили уровень негативных эмоций украинцев в карантине - Фото
Коронавирус, карантин (фото - pixabay)
08.04.2020, 17:44

Социологи из группы Рейтинг говорят, что уровень негативных эмоциональных состояний украинцев во время карантина пока не вызывает беспокойства

Социологи не фиксируют значительного роста негативных эмоциональных состояний украинцев во время карантина. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного группой Рейтинг 3-4 апреля.

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В целом зафиксировано наличие у респондентов признаков депрессии, тревожности, паники, усталости и расстройств сна. По сравнению с предыдущим опросам, проведенным в конце марта, незначительно выросла тревожность, усталость и бессонница. Уровни депрессии и паники остались на том же уровне.

"В целом, уровень негативных эмоциональных состояний украинцев во время карантина и их динамика пока не вызывает беспокойства. Не выявлен существенный рост, расстройства с клинической картиной (паника, депрессия) остались на начальном уровне", - отметили в Рейтинге.

Уровень тревожности относительно высок среди всех возрастных групп, кроме самой старшей. В старшем возрасте (50+) меньше депрессивных настроений. Рост негативных эмоциональных состояний зафиксирован у представителей возрастных категорий 18-29 и 30-39 лет. Социологи полагают, что это связано с вынужденным изменением стиля жизни молодых людей.

Женщины демонстрируют более высокий уровень всех эмоциональных показателей, чем мужчины. Несмотря на это в динамике за это время у женщин существенных сдвигов не зафиксировано. Зато выросли показатели у представителей мужского пола, особенно в отношении тревоги и расстройств сна.

Предыдущий опрос Рейтинга показал, что люди старшего возраста, которые являются группой риска при коронавирусной пандемии, меньше других возрастных групп испытывают страх.

Вадим Ребрина
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