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Социологи рассказали, как украинцы относятся к гомосексуализму

Социологи рассказали, как украинцы относятся к гомосексуализму - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
16.10.2019, 11:30

Социологи отмечают, что отношение к некоторым темам отражает резкое разделение между Восточной и Западной Европой

14% украинцев и 14% россиян считают, что общество должно принять гомосексуализм. Это самые низкие показатели в Европе. Об этом свидетельствуют данные исследования Pew Research, посвященные европейскому общественному мнению после трех десятилетий с момента падения коммунизма. 

Социологи отмечают, что отношение к некоторым темам отражает резкое разделение между Востоком и Западом: "По социальным вопросам, таким как гомосексуализм и роль женщин в обществе, мнения между Западом и Востоком резко различаются, причем в Западной Европе люди выражают гораздо более прогрессивные взгляды".

Гомосексуализм наиболее приемлем в Швеции (94%), Нидерландах (92%), Испании (89%), Франции, Германии и Великобритании (86%). 

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украинцы гомосексуализм социологический опрос pew research
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