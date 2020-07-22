СOVID-19. Нарушителей карантина оштрафовали более чем 7 млн грн

За четыре месяца полиция составила почти 20 000 админпротоколов за нарушение правил карантина

В Украине нарушители карантина получили в судах штрафов уже на 7,7 млн гривен. Об этом заявили в пресс-службе Офиса президента.

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С начала усиленного карантина правоохранители составили почти 20 000 административных протоколов за нарушение карантинных мер. "Судами наложено штрафов на 7,7 млн грн", — говорится в сообщении.

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В целом более 14 000 правоохранителей, курсантов, военнослужащих Нацгвардии и ВСУ привлечены к мероприятиям по предотвращению распространения коронавируса и усилению публичной безопасности, сообщили в ОП.

За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусной болезнью зафиксировали в Киеве (132 случая) и во Львовской области (124). Ни одного диагноза COVID-19 не поставили в Луганской области.

За все время эпидемии в Украине коронавирусом заразились 60 995 человек, 1534 пациента умерли, 33 172 - выздоровели.

В Украине с 1 августа будет действовать адаптивный карантин с разбивкой областей на зоны - от "зеленой" до "красной". При этом "зеленая зона" не означает полного снятия карантина.



Наталия Софиенко

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