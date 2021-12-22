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SpaceX перенесла запуск украинского спутника Січ-2-30 – глава Госкосмоса

Цей матеріал також доступний українською
22.12.2021, 07:26
SpaceX перенесла запуск украинского спутника Січ-2-30 – глава Госкосмоса - Фото
Владимир Тафтай (фото - Госкосмос)

Американская компания SpaceX перенесла запуск в космос украинского спутника Січ-2-30. Об этом сообщил в Facebook глава Госкосмоса Владимир Тафтай.

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"Компания SpaceX сообщила о переносе запуска миссии Транспондер-3 с украинским спутником Січ-2-30 с 10 на 13 января 2022 года", – написал он.

Тафтай не объяснил причин переноса. LIGA.net обратилась за комментарием в Госкосмос.

Это не первый перенос запуска спутника. В октябре его запуск переносили с 2021 года на 10 января 2022-го.

При этом Тафтай отметил, что КБ Южное и нидерландская компания ISILAUNCH подписали протокол о завершении интеграции спутника с ракетой-носителем Falcon 9.

Это значит, что Січ-2-30 полностью готов к запуску, объяснил глава Госкосмоса.

СПРАВКА. Січ-2-30 предназначен для получения цифровых фото поверхности Земли в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах, а также для мониторинга параметров ионосферы планеты. Является модификацией спутника Сiч-2, запущенного в 2011 году и проработавшего менее 16 месяцев при плане в пять лет (потеря энергоснабжения).

SpaceX перенесла запуск украинского спутника Січ-2-30 – глава Госкосмоса

  • Еще в конце 2019-го в Днепре завершили сборку летного образца спутника Сiч-2-1, который затем переименовали в Січ-2-30.
  • 2 февраля 2021 года на тот момент министр стратегических отраслей промышленности Уруский сообщил, что президент Зеленский поставил задание запустить спутник в 2021 году в честь 30-летия независимости Украины.
  • Контракт на $2 млн на выведение спутника на ракете Falcon 9 был заключен в апреле.
  • Запуск спутника – часть космической программы на 2021-2024 года.

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Марк Сировой
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Илон Маск спутник spacex falcon 9 космос госкосмос Січ-2-30 владимир тафтай
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