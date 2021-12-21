UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Российская ракета Протон-М вывела спутники не на ту орбиту, что нужно – астроном

Цей матеріал також доступний українською
21.12.2021, 12:10
Российская ракета Протон-М вывела спутники не на ту орбиту, что нужно – астроном - Фото
Ракета Протон-М (фото — Роскосмос)

Специалист из Гарвардско-Смитсоновского центра астрофизики Джонатан Макдауэлл утверждает, что 13 декабря при запуске российских спутников Экспресс разгонный блок Бриз-М ракеты Протон-М преждевременно отключился – и аппараты оказались на нерасчетной орбите. Об этом он написал в Twitter.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Спутники оказались на более низкой орбите. Двигатели спутников могут компенсировать разницу, но им потребуется больше времени, чтобы добраться до ГСО", – отметил он.

Скриншот Twitter

Как пишет журналист Анатолий Зак, разгонный блок оставил спутники на незапланированной орбите.

Официального подтверждения или опровержения нештатной ситуации пока не было.

  • В июне 2021 года Аэрокосмическое управление США опубликовало ролик полета "от первого лица" над Юпитером и самой большой луной в Солнечной системе – его спутником Ганимедом.
  • Американская межпланетная станция Juno "услышала" спутник Юпитера Ганимед во время самого близкого сближения с последним 7 июня 2021 года. Аудиоролик выложило NASA.
  • Зонд около Юпитера показал грандиозную световую бурю в атмосфере газового гиганта.

Читайте также: Первые за поколение фото Ганимеда – гигантского ледяного спутника Юпитера

Яна Катасонова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
спутник протон экспресс Бриз-М ракета космос
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)
Киев Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 