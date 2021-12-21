Российская ракета Протон-М вывела спутники не на ту орбиту, что нужно – астроном
Специалист из Гарвардско-Смитсоновского центра астрофизики Джонатан Макдауэлл утверждает, что 13 декабря при запуске российских спутников Экспресс разгонный блок Бриз-М ракеты Протон-М преждевременно отключился – и аппараты оказались на нерасчетной орбите. Об этом он написал в Twitter.
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"Спутники оказались на более низкой орбите. Двигатели спутников могут компенсировать разницу, но им потребуется больше времени, чтобы добраться до ГСО", – отметил он.
Как пишет журналист Анатолий Зак, разгонный блок оставил спутники на незапланированной орбите.
Официального подтверждения или опровержения нештатной ситуации пока не было.
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