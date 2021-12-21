Российская ракета Протон-М вывела спутники не на ту орбиту, что нужно – астроном

Специалист из Гарвардско-Смитсоновского центра астрофизики Джонатан Макдауэлл утверждает, что 13 декабря при запуске российских спутников Экспресс разгонный блок Бриз-М ракеты Протон-М преждевременно отключился – и аппараты оказались на нерасчетной орбите. Об этом он написал в Twitter.

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"Спутники оказались на более низкой орбите. Двигатели спутников могут компенсировать разницу, но им потребуется больше времени, чтобы добраться до ГСО", – отметил он.

Как пишет журналист Анатолий Зак, разгонный блок оставил спутники на незапланированной орбите.

Официального подтверждения или опровержения нештатной ситуации пока не было.

В июне 2021 года Аэрокосмическое управление США опубликовало ролик полета "от первого лица" над Юпитером и самой большой луной в Солнечной системе – его спутником Ганимедом.

Американская межпланетная станция Juno "услышала" спутник Юпитера Ганимед во время самого близкого сближения с последним 7 июня 2021 года. Аудиоролик выложило NASA.

Зонд около Юпитера показал грандиозную световую бурю в атмосфере газового гиганта.

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Яна Катасонова

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