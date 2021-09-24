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Спасатели предупредили о сильном ветре: по всей Украине объявлен желтый уровень опасности

Цей матеріал також доступний українською
24.09.2021, 09:53
Спасатели предупредили о сильном ветре: по всей Украине объявлен желтый уровень опасности - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Из-за сильного ветра по всей Украине объявили желтый уровень опасности. Об этом сообщают пресс-службы Укргидрометцентра и Госслужбы чрезвычайных ситуаций.

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Сообщается, что днем 24 сентября в Украине порывы ветра достигнут скорости 15-20 м/с. В западных областях сильный ветер прогнозируется на ночь 24 сентября, в некоторых местах порывы ускорятся до 25-30 м/с.

В связи с непогодой по всей Украине объявлен желтый уровень опасности (первый). Он означает, что погода потенциально опасна для людей, окружающей среды и инфраструктуры. Рекомендуется следить за информацией о возможном ухудшении погоды.

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Спасатели предупредили о сильном ветре: по всей Украине объявлен желтый уровень опасности

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Марк Сировой
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