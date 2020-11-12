Степанов – Эпицентру: Хотите покуражиться? Покуражтесь перед ежедневно умирающими людьми

Главу Минздрава Максима Степанова возмутил пост сети строительных магазинов Эпицентр в соцсети, которая пошутила над введением карантина выходного дня

Вчера сеть строительных магазинов Эпицентр, реагируя на внедрение правительством карантина выходного дня, в Facebook написала пост о "введении 72-часовой пятницы". Пост возмутил министра здравоохранения Максима Степанова, который предложил Эпицентру "покуражиться перед людьми, которые умирают каждый день", поехав вместе с ним в реанимацию. Он заявил об этом во время брифинга.

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"Как там было? Продолжаем пятницу 72 часа. Хотите покуражиться? Хотите делать фарс на здоровье людей? Если хотите покуражиться – поехали со мной в реанимацию. Покуражтесь перед людьми, которые умирают каждый день. Покуражтесь перед людьми, в глазах которых одно: "Помогите, пожалуйста". Покуражтесь перед врачами, которые делают все, чтобы сохранить именно жизни людей", – заявил Степанов.

Глава Минздрава выразил уверенность, что его коллеги из правительства, отвечающие за контроль, "ответят на этот фарс и цинизм": "Врачи и медицинские сестры, которые борются за жизнь каждого, со слезами на глазах, когда им не удается спасти того или иного человека – особенно когда это молодой человек. Такой вам кураж нужен?".

11 ноября в Украине ввели карантин выходного дня из-за COVID-19. Шмыгаль сказал, что ограничения вводятся на три уик-энда подряд: начнут действовать с 14 ноября и будут действовать предварительно до 30 ноября.

Также в Украине отменили адаптивный карантин: теперь по всей стране будут действовать правила оранжевой зоны с некоторыми усилениями.

По данным источников УП, карантин выходного дня введут до 31 декабря.

Владислав Сердюк

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