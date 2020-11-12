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Степанов – Эпицентру: Хотите покуражиться? Покуражтесь перед ежедневно умирающими людьми

12.11.2020, 10:32
Степанов – Эпицентру: Хотите покуражиться? Покуражтесь перед ежедневно умирающими людьми - Фото
Максим Степанов (Фото: пресс-служба Минздрава)

Главу Минздрава Максима Степанова возмутил пост сети строительных магазинов Эпицентр в соцсети, которая пошутила над введением карантина выходного дня

Вчера сеть строительных магазинов Эпицентр, реагируя на внедрение правительством карантина выходного дня, в Facebook написала пост о "введении 72-часовой пятницы". Пост возмутил министра здравоохранения Максима Степанова, который предложил Эпицентру "покуражиться перед людьми, которые умирают каждый день", поехав вместе с ним в реанимацию. Он заявил об этом во время брифинга.

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"Как там было? Продолжаем пятницу 72 часа. Хотите покуражиться? Хотите делать фарс на здоровье людей? Если хотите покуражиться – поехали со мной в реанимацию. Покуражтесь перед людьми, которые умирают каждый день. Покуражтесь перед людьми, в глазах которых одно: "Помогите, пожалуйста". Покуражтесь перед врачами, которые делают все, чтобы сохранить именно жизни людей", – заявил Степанов.

Глава Минздрава выразил уверенность, что его коллеги из правительства, отвечающие за контроль, "ответят на этот фарс и цинизм": "Врачи и медицинские сестры, которые борются за жизнь каждого, со слезами на глазах, когда им не удается спасти того или иного человека – особенно когда это молодой человек. Такой вам кураж нужен?".

Владислав Сердюк
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