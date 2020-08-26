Степанов: К психиатрам за помощью обратились более 300 000 украинцев

По данным Минздрава, в психбольницах лечатся около 22 000 пациентов

В 2019 году за психиатрической помощью обратилось около 302 000 украинцев. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.

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"У нас, например, в 2019 году за психиатрической помощью в общем обратились около 302 000 граждан. Это больше, чем в 2018 году. Это тот вид медицинской помощи, который очень важен, и на который мы не можем не обращать внимания", - подчеркнул Степанов.

По его словам, начиная с 1 апреля 2020 года, именно психиатрические больницы получили наибольший дефицит финансирования и оказались на грани закрытия.

Степанов уточнил, что особенно это коснулось специализированных психбольниц, где лечатся больные хроническими психзаболеваниями, их около 22 000 человек.

Чиновник добавил, что у Минздрава есть соответствующая концепция по развитию психиатрической помощи на территории Украины до 2030 года.

Решением Кабмина выделены средства на медучреждения, которые имели недофинансирование, в частности на психиатрические больницы.

результате второго этапа реформы под угрозой закрытия оказались до 70-80% психбольниц. 8 мая Степанов заявлял , что в

Арина Толина

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