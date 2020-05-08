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Минздрав: Из-за закрытия психбольниц без помощи могут остаться 22 000 пациентов

Минздрав: Из-за закрытия психбольниц без помощи могут остаться 22 000 пациентов - Фото
Максим Степанов (фото - oda.odessa.gov.ua)
08.05.2020, 08:32

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что второй этап медреформы может привести к сокращению почти 30% бригад скорой помощи

В результате второго этапа реформы под угрозой закрытия оказались до 70-80% психбольниц, где находятся около 22 000 пациентов. Об этом в эфире программы Право на власть на телеканале 1+1 заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

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"Мы увидели, что в ходе так называемого второго этапа реформы у нас практически будет полностью уничтожена противотуберкулезная служба, у нас будут закрыты 70-80% психиатрических больниц, в которых на сегодня находится около 22 000 больных хроническими психзаболеваниями. Это люди, которые уже потеряли свои социальные связи, за ними уже нужно ухаживать", - отметил Степанов.

По его словам, в Украине может закрыться 332 больницы разных профилей из-за недофинансирования, без работы могут остаться до 50 000-70 000 медработников.

Степанов не исключает, что сокращение может коснуться и экстренной медицины.

"Под угрозой у нас оказалась экстренная медицинская помощь. В некоторых областях недофинансирование - на уровне 60-70-80 млн. Это может привести к сокращению почти 30% бригад экстренной скорой помощи", - сообщил Степанов.

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Арина Толина
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