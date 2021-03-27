Степанов заявил об отставании в два раза от плана вакцинации и назвал причину

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил об отставании в два раза от плана вакцинации против коронавируса. Причиной он назвал "вопрос организации работы". Интервью с министром опубликовало Радио Свобода.

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"Мы отстаем почти в два раза, немного меньше, в 1,8 раза от того плана, который мы наметили (с вакцинацией — ред.)", – сказал Степанов.

На вопрос, почему это отставание происходит, он ответил: "Это вопрос именно организации работы. Что я имею в виду? Например, когда ты задаешь вопрос заранее, что вы должны открыть 23 пункта вакцинации. Что такое пункт вакцинации? Это семейные врачи, где будет происходить непосредственно вакцинация против COVID-19. В эти 23 пункта завозится вакцина. То есть мы с вами понимаем, что организовать этот процесс не сложно. Но когда из 23-х открыли четыре!"

По словам главы МОЗ, ему назвали такие причины: "Там – не успели, а там – у нас не было желающих, а мы решили перенести открытие пункта вакцинации, потому что мы там еще не верифицировали до конца, не дозвонились этим людям, которые придут вакцинироваться 80+, а мы решили, что мы будем постепенно это открывать, а у нас дала сбой система – мы не смогли отгрузить вакцину. Там куча всякого абсурда!"

29 января в Украине утвердили план вакцинации против коронавируса, который состоит из пяти этапов. Главсанврач Виктор Ляшко заверяет: до конца года вакцинироваться смогут все желающие.

22 марта Степанов говорил, что будет задействовано 565 пунктов вакцинации. Всего в рамках второго этапа планируется развернуть более 2500 пунктов вакцинации.







Вадим Ребрина

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