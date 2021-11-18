Окончательный приговор судье Ивану Тулику – пять лет лишения свободы, конфискация всего имущества и ограничение в правах. Решение по жалобе его адвокатов вынесла Апелляционная палата Высшего Антикоррупционного суда.

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16 февраля 2021 года ВАКС после рассмотрения дела в первой инстанции признал судью Раховского районного суда Тулика виновным в получении неправомерной выгоды и злоупотреблении влиянием.

Согласно собранным детективами НАБУ доказательствам, судья Тулик получил сначала $400, а затем еще 10 000 гривень за решение по административному делу, которое было на рассмотрении другого судьи, а также за решение для того же заявителя по делу о взыскании долга. ВАКС назначил судье лишение свободы сроком на шесть лет, лишил его права занимать должность в течение трех лет и конфисковал все имущество.

Адвокаты Тулика подали на это решение апелляцию, решение по которой и было принято вчера. ВАКС частично удовлетворил жалобу и снизил Тулику срок лишения свободы до пяти лет. Остальные санкции остались без изменений.

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Сергей Бережной

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