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"Скупка" голосов за отставку: Разумков просит органы проверить слухи о взятках в Раде

Цей матеріал також доступний українською
20.09.2021, 14:15
Дмитрий Разумков (Фото: пресс-служба Верховной Рады)

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил о "слухах" по поводу подкупа народных депутатов для голосования за "некоторые" отставки. Во время заседания согласительного совета, которое проводилось спикером парламента онлайн из-за заболевания COVID-19, Разумков сказал, что "почти уверен" в недостоверности информации о взятках, но попросил антикоррупционные органы проверить ее.

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Разумков сообщил о "сплетнях и слухах" в некоторых СМИ о том, что "кто-то кому-то" якобы предлагает по 50 000, 70 000 или 100 000 (валюту не уточнил) за голос за "некоторые отставки".

"Я не совсем понимаю, в каких кабинетах это происходит, и кто ведет такие переговоры, но это точно негативно влияет на имидж Верховной Рады", – сказал Разумков.

При этом спикер Рады "почти уверен", что такая информация не соответствует действительности, однако призвал антикоррупционные органы обработать ее.

У главы партии Слуга народа Александра Корниенко во время сегодняшнего брифинга попросили прокомментировать информацию о якобы подкупе нардепов и спросили, идет ли речь об отставке Разумкова, министров или еще кого-либо.

"Мне не предлагали, я не предлагал (взятки, – ред.)… Мне кажется, это скорее какие-то слухи. Тем более, учитывая те медиа, которые первыми распространяли такую информацию – я бы не доверял. Они выдают себя как лучшие медиа страны, но там много информации непроверенной", – сказал Корниенко.

По его словам, если попытки подкупа все же были, то антикоррупционные органы смогут это "быстро подсветить".

  • 10 сентября 2021-го Разумков направил законопроект об олигархах на отзыв в Венецианскую комиссию. Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия просил спикера Рады не делать этого до принятия законопроекта в целом. Однако Разумков сказал, что отправка законопроекта в Венецианскую комиссию не препятствует его рассмотрению Верховной Радой во втором чтении. 
  • 16 сентября в СМИ появилась информация, что на футбольном матче на НСК Олимпийский глава фракции СН Давид Арахамия с бизнесменом Игорем Коломойским якобы обсуждали голоса за отставку Разумкова. Арахамия и Коломойский опровергли эти "инсайды", заявив, что только "перешучивались" на футболе.
  • 17 сентября Арахамия заявил, что, по его мнению, Разумков умышленно пытается "сбить" закон об олигархах. Он также анонсировал "разговор" со спикером.
  • Разумков подтвердил, что о его возможной отставке ходит много разговоров, но заявил, что не будет держаться за должность: "Если есть такое желание – сменить председателя Верховной Рады – все знают: только придет запрос – сразу выдам подписные листы".

Читайте также: Арахамия и Стефанчук прилюдно поругались с Разумковым

Оксана Житнюк
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верховная рада коррупция отставка набу взятка подкуп Дмитрий Разумков Александр Корниенко
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