"Скупка" голосов за отставку: Разумков просит органы проверить слухи о взятках в Раде

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил о "слухах" по поводу подкупа народных депутатов для голосования за "некоторые" отставки. Во время заседания согласительного совета, которое проводилось спикером парламента онлайн из-за заболевания COVID-19, Разумков сказал, что "почти уверен" в недостоверности информации о взятках, но попросил антикоррупционные органы проверить ее.

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Разумков сообщил о "сплетнях и слухах" в некоторых СМИ о том, что "кто-то кому-то" якобы предлагает по 50 000, 70 000 или 100 000 (валюту не уточнил) за голос за "некоторые отставки".

"Я не совсем понимаю, в каких кабинетах это происходит, и кто ведет такие переговоры, но это точно негативно влияет на имидж Верховной Рады", – сказал Разумков.

При этом спикер Рады "почти уверен", что такая информация не соответствует действительности, однако призвал антикоррупционные органы обработать ее.

У главы партии Слуга народа Александра Корниенко во время сегодняшнего брифинга попросили прокомментировать информацию о якобы подкупе нардепов и спросили, идет ли речь об отставке Разумкова, министров или еще кого-либо.

"Мне не предлагали, я не предлагал (взятки, – ред.)… Мне кажется, это скорее какие-то слухи. Тем более, учитывая те медиа, которые первыми распространяли такую информацию – я бы не доверял. Они выдают себя как лучшие медиа страны, но там много информации непроверенной", – сказал Корниенко.

По его словам, если попытки подкупа все же были, то антикоррупционные органы смогут это "быстро подсветить".

10 сентября 2021-го Разумков направил законопроект об олигархах на отзыв в Венецианскую комиссию. Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия просил спикера Рады не делать этого до принятия законопроекта в целом. Однако Разумков сказал, что отправка законопроекта в Венецианскую комиссию не препятствует его рассмотрению Верховной Радой во втором чтении.

16 сентября в СМИ появилась информация, что на футбольном матче на НСК Олимпийский глава фракции СН Давид Арахамия с бизнесменом Игорем Коломойским якобы обсуждали голоса за отставку Разумкова. Арахамия и Коломойский опровергли эти "инсайды", заявив, что только "перешучивались" на футболе.

17 сентября Арахамия заявил, что, по его мнению, Разумков умышленно пытается "сбить" закон об олигархах. Он также анонсировал "разговор" со спикером.

Разумков подтвердил, что о его возможной отставке ходит много разговоров, но заявил, что не будет держаться за должность: "Если есть такое желание – сменить председателя Верховной Рады – все знают: только придет запрос – сразу выдам подписные листы".

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Оксана Житнюк

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