"Скупка" голосов за отставку: Разумков просит органы проверить слухи о взятках в Раде
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил о "слухах" по поводу подкупа народных депутатов для голосования за "некоторые" отставки. Во время заседания согласительного совета, которое проводилось спикером парламента онлайн из-за заболевания COVID-19, Разумков сказал, что "почти уверен" в недостоверности информации о взятках, но попросил антикоррупционные органы проверить ее.
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Разумков сообщил о "сплетнях и слухах" в некоторых СМИ о том, что "кто-то кому-то" якобы предлагает по 50 000, 70 000 или 100 000 (валюту не уточнил) за голос за "некоторые отставки".
"Я не совсем понимаю, в каких кабинетах это происходит, и кто ведет такие переговоры, но это точно негативно влияет на имидж Верховной Рады", – сказал Разумков.
При этом спикер Рады "почти уверен", что такая информация не соответствует действительности, однако призвал антикоррупционные органы обработать ее.
У главы партии Слуга народа Александра Корниенко во время сегодняшнего брифинга попросили прокомментировать информацию о якобы подкупе нардепов и спросили, идет ли речь об отставке Разумкова, министров или еще кого-либо.
"Мне не предлагали, я не предлагал (взятки, – ред.)… Мне кажется, это скорее какие-то слухи. Тем более, учитывая те медиа, которые первыми распространяли такую информацию – я бы не доверял. Они выдают себя как лучшие медиа страны, но там много информации непроверенной", – сказал Корниенко.
По его словам, если попытки подкупа все же были, то антикоррупционные органы смогут это "быстро подсветить".
- 10 сентября 2021-го Разумков направил законопроект об олигархах на отзыв в Венецианскую комиссию. Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия просил спикера Рады не делать этого до принятия законопроекта в целом. Однако Разумков сказал, что отправка законопроекта в Венецианскую комиссию не препятствует его рассмотрению Верховной Радой во втором чтении.
- 16 сентября в СМИ появилась информация, что на футбольном матче на НСК Олимпийский глава фракции СН Давид Арахамия с бизнесменом Игорем Коломойским якобы обсуждали голоса за отставку Разумкова. Арахамия и Коломойский опровергли эти "инсайды", заявив, что только "перешучивались" на футболе.
- 17 сентября Арахамия заявил, что, по его мнению, Разумков умышленно пытается "сбить" закон об олигархах. Он также анонсировал "разговор" со спикером.
- Разумков подтвердил, что о его возможной отставке ходит много разговоров, но заявил, что не будет держаться за должность: "Если есть такое желание – сменить председателя Верховной Рады – все знают: только придет запрос – сразу выдам подписные листы".
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