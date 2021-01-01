Супрун дала последний совет в Facebook и попрощалась с украинцами
01.01.2021, 21:57
Уляна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
Экс-глава Министерства здравоохранения Ульяна Супрун попрощалась с украинцами в Facebook, заявив, что она выпустила свой последний пост в социальной сети.
Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать
Также она дала последний совет украинцам.
"Конфликтуйте и не идите на компромисс со злом. Думайте об обществе и стране, а не только о себе. Принимайте решения так, будто бы этого больше не от кого ожидать. Возьмите ответственность за все, что происходит вокруг, и не ожидайте, что это сделает кто-то другой", – сказала Супрун.
Она добавила, что "если имеешь смелость прощаться, то всегда будешь иметь надежду до встречи".
- В мае 2020-го министр здравоохранения Максим Степанов сказал, что команда Супрун, которая была занималась разработкой медреформы, "сама не понимала, что делала" и "забыла, что их реформа совсем не адаптирована к украинским реалиям".
- В июне Супрун заявила, что неизвестный мужчина пытался напугать ее возле дома.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВакансииБольше вакансий
Методолог 1С
Киев • Sport Life
Операційний менеджер
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1СРазместить вакансию
Киев • Sport Life
Последние новости
Комментарии