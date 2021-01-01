Супрун дала последний совет в Facebook и попрощалась с украинцами

Экс-глава Министерства здравоохранения Ульяна Супрун попрощалась с украинцами в Facebook, заявив, что она выпустила свой последний пост в социальной сети.

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Также она дала последний совет украинцам.

"Конфликтуйте и не идите на компромисс со злом. Думайте об обществе и стране, а не только о себе. Принимайте решения так, будто бы этого больше не от кого ожидать. Возьмите ответственность за все, что происходит вокруг, и не ожидайте, что это сделает кто-то другой", – сказала Супрун.

Она добавила, что "если имеешь смелость прощаться, то всегда будешь иметь надежду до встречи".

Станислав Стороженко

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