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30.03.2019, 20:22

Супрун призвала украинцев присоединиться к Часу Земли

Супрун призвала украинцев присоединиться к Часу Земли - Фото
Свеча (фото - Pixabay) Фото: Pixabay

Сегодня во всем мире проходит акция в рамках глобальной инициативе по защите планеты

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Министр здравоохранения Ульяна Супрун призвала поддержать акцию Час Земли и выключить дома свет и электроприборы с 20.30 до 21.30. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Супрун напомнила, что сегодня во всем мире проходит акция в рамках глобальной инициативе по защите планеты.

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Освещение также будет выключено на центральных площадях многих мировых столиц.

Каждый человек так или иначе ускоряет неблагоприятные изменения климата, считает глава Минздрава.

"В среднем человек ежегодно производит от 10 до 20 тонн углекислого газа. В мире эта цифра на сегодня составляет около 30 млрд тонн и с каждым годом растет. Из-за транспорта, использования электроэнергии, вырубки лесов и наших ежедневных выборов относительно образа жизни - мы влияем на нашу планету", - написала Супрун.

Также, по ее словам, наш способ питания является одним из основных факторов, влияющих на вымирание дикой природы. "Высокий спрос на пищевые продукты, воду и энергию меняют климат быстрее, чем мы можем представить", - отметила она.

Кроме того министр призвала ограничить использование пластика, по возможности сортировать мусор, чаще выбирать альтернативу автомобилю и участвовать в природоохранных инициативах.

Ранее сегодня Супрун дала советы, как сохранить здоровье людям, которые будут работать на выборах.

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Теги: ульяна супрун, климат, природа, час Земли
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