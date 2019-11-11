Супрун рассказала, чем грозит офисная работа: советы

Работа в офисе (Фото: pixabay.com)

Бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун рассказала о вреде офисной работы и поделилась порцией советов, как максимально избежать негативных последствий от нее.

Ссылаясь на исследования ученых из Великобритании, Германии и Франции, Супрун пояснила, что офисный работник будущего будет иметь сгорбленную спину, варикоз, сухие красные глаза и большой живот. Отдельно она отмечает вред сидения и утверждает, что в течение рабочего дня в офисе следует делать перерывы для движений, растяжек и прогулок на свежем воздухе. "В конце концов, вставайте из-за рабочего стола каждые полчаса и ходите по офису", - советует экс-чиновница.

Отдельное внимание Супрун уделила питанию. В условиях офисной работы она посоветовала отдавать предпочтение домашней еде и носить ее на работу. "Так вы сможете контролировать содержимое своей тарелки и заботиться о том, чтобы там было меньше сахара и жира и больше овощей и фруктов", - пояснила она. И порекомендовала не увлекаться снеками.

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Одной из наиболее распространенных проблем для современных работников Супрун назвала эмоциальное выгорание. Поэтому, поясняет она, работодателям следует не забывать об оплачиваемых отпусках и больничных. Для улучшения продуктивности работы в офисе экс-глава Минздрава советует проветривать помещения и выпивать достаточное количество питьевой воды, доступ к которой должен быть обеспечен. Это касается и надлежащего уровня освещенности помещения.

Как вариант для улучшения условий работы Супрун отметила возможность присутствия в офисе животных, к примеру - собак. Но при этом она напоминает о возможной аллергии на животных у других сотрудников.

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