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21.03.2019, 18:31

Супрун рассказала, как сберечь психику во время выборов

Супрун рассказала, как сберечь психику во время выборов - Фото
Ульяна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Министр отметила, что в предвыборный период люди могут общаться "импульсивно и неадекватно"

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И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун дала украинцам советы, как защитить психическое здоровье в предвыборный период. Об этом она написала в своем Facebook.

Супрун отметила, что в этот период люди могут общаться "импульсивно и неадекватно, нарушая чужие границы и даже заставляя вас чувствовать себя в опасности".

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Министр дала несколько советов, как защитить свое психическое здоровье.

- Сохраняйте спокойствие. Супрун говорит, что манипуляторы, чтобы вывести человека из себя, переходят на крик, делают агрессивные движения, оскорбляют.

"Если есть возможность - развернитесь и уходите. Спорить и доказывать свою точку зрения таким людям нет смысла", - посоветовала глава Минздрава.

- Установите прочные личные границы.

"Это ваши железные принципы и правила, которые не можете нарушать ни вы, ни какое-либо постороннее лицо. Если вы будете держать оборону вокруг собственных принципов - вас будет сложно вывести из равновесия", - считает Супрун.

- Иногда обнаглевших людей нужно "вернуть в реальность". Стоит напомнить, что их поведение недопустимо и может иметь негативные последствия. Но в этом случае важно не отвечать агрессией на агрессию, считает министр, потому что это может усугубить ситуацию.

- Лучше говорите низким и спокойным голосом, не пытайтесь перекричать человека, обращайтесь к нему только после того, как он все выскажет.

- Когда надежды на конструктивное обсуждение вообще не осталось, игнорируйте неадекватное поведение и избегайте любого контакта, рекомендует Супрун.

"Позаботьтесь о себе. Общение с агрессивным человеком может стать причиной дополнительного стресса, плохо повлиять на ваше самочувствие и настроение", - написала глава Минздрава.

Ранее Супрун рассказала, как правильно поститься.

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Теги: выборы, ульяна супрун, психика
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