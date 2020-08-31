Телескоп Hubble прислал фото волны от взрыва сверхновой – фото

Взрыв произошёл от 10 000 до 20 000 лет назад

Телескоп Hubble показал небольшую часть волны взрыва сверхновой в созвездии Лебедя. Об этом сообщается на сайте Национального управления США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA).

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Телескоп запечатлел небольшую часть взрывной волны от вспышки сверхновой в созвездии Лебедя на расстоянии приблизительно 2400 световых лет от нас.

Вспышка сверхновой – явление, в ходе которого звезда резко увеличивает свою яркость. Во время взрыва оболочка сверхновой разлетается во все стороны, образуя расширяющуюся с огромной скоростью ударную волну, которая формирует остаток сверхновой.

Наблюдаемый взрыв произошёл от 10 000 до 20 000 лет назад, от нее отделилась умирающая звезда примерно в 20 раз массивнее Солнца. Остаток сверхновой расширился приблизительно на 60 световых лет от центра, а скорость распространения ударной волны достигает 350 км/с.

СПРАВКА. Телескоп Hubble представляет собой автоматическую обсерваторию на околоземной орбите. Он стал первым крупным оптическим телескопом, запущенным в космос в 1990 году. За годы непрерывной работы Hubble "снял" почти 1,5 млн изображений небесных объектов - галактик, планет, звезд и туманностей, и теперь готов "поделиться" снимками каждого дня из этих 30 лет.

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Наталия Софиенко

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