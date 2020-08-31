Телескоп Hubble прислал фото волны от взрыва сверхновой – фото
Взрыв произошёл от 10 000 до 20 000 лет назад
Телескоп Hubble показал небольшую часть волны взрыва сверхновой в созвездии Лебедя. Об этом сообщается на сайте Национального управления США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA).
Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать
Телескоп запечатлел небольшую часть взрывной волны от вспышки сверхновой в созвездии Лебедя на расстоянии приблизительно 2400 световых лет от нас.
Вспышка сверхновой – явление, в ходе которого звезда резко увеличивает свою яркость. Во время взрыва оболочка сверхновой разлетается во все стороны, образуя расширяющуюся с огромной скоростью ударную волну, которая формирует остаток сверхновой.
Наблюдаемый взрыв произошёл от 10 000 до 20 000 лет назад, от нее отделилась умирающая звезда примерно в 20 раз массивнее Солнца. Остаток сверхновой расширился приблизительно на 60 световых лет от центра, а скорость распространения ударной волны достигает 350 км/с.
- 5 апреля в NASA показали дыру на Марсе, ее могут использовать при колонизации: фото.
Читайте также: Ученые опубликовали загадочные магнитные нити на Солнце: фото
Комментарии