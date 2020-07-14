Тесты на водительские права. С 17 июля заработает видеофиксация - МВД
В МВД говорят, что с пятницы сдачу тестов по по правилам дорожного движения будут фиксировать уже на видео
В Украине с 17 июля заработает обязательная видеофиксация теоретической части экзамена по правилам дорожного движения на водительские права. Об этом в эфире телеканала Украина 24 сообщил советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко.
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"С пятницы у нас уже видеофиксация теоретической части экзамена обязательна", - отметил Матыненко.
По его словам, тот, кто будет сдавать экзамен, не сможет отказаться от видеофиксации, начиная с 17 июля 2020 года.
В МВД ранее сообщали, что с 2020 года фиксация практических экзаменов обязательна, а отказ от нее является основанием для недопуска к сдаче практики.
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