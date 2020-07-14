Тесты на водительские права. С 17 июля заработает видеофиксация - МВД

В МВД говорят, что с пятницы сдачу тестов по по правилам дорожного движения будут фиксировать уже на видео

В Украине с 17 июля заработает обязательная видеофиксация теоретической части экзамена по правилам дорожного движения на водительские права. Об этом в эфире телеканала Украина 24 сообщил советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"С пятницы у нас уже видеофиксация теоретической части экзамена обязательна", - отметил Матыненко.

По его словам, тот, кто будет сдавать экзамен, не сможет отказаться от видеофиксации, начиная с 17 июля 2020 года.

В МВД ранее сообщали, что с 2020 года фиксация практических экзаменов обязательна, а отказ от нее является основанием для недопуска к сдаче практики.

В январе в Украине предлагали оформлять водительские права онлайн.

Украине вступили в силу новые правила выдачи водительских прав. 22 октября сообщалось , что в

Арина Толина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.