Трансгендерные подростки подвержены риску суицида - ученые

Марш равенства (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По данным центров США по контролю и профилактике заболеваний, трансгендерные подростки подвержены большому риску самоубийства. Об этом пишет CNN.

Исследование, посвященное изучению пубертатной суицидальности, было опубликовано сегодня в медицинском журнале Pediatrics. В нем приняли участие несколько государств. Ученые отмечают, что если такие подростки получат доступ к блокиратору полового созревания, их шансы на самоубийство и проблемы с психическим здоровьем в ближайшей перспективе и в будущем значительно сократятся.

Терапия, известная как блокирование полового созревания, применяется в США с 1998 года. С ее помощью врачи могут вводить соединение или использовать имплантат, который имитирует действие стимулирующего половое созревание гормона, что фактически останавливает созревание. Это процесс, который можно обратить вспять. Половое созревание начинается снова после прекращения приема наркотиков.

В последнее время в США эта практика стала более распространенной. Те, кто проходил лечение, блокирующее половое созревание, имели меньше суицидальных мыслей и серьезных психологических расстройств по сравнению с теми, кто хотел лечения, но не получал его. Исследователи пришли к такому выводу, проанализировав данные Американского исследования трансгендеров за 2015 год, в котором приняли участие 20 619 человек в возрасте от 18 до 36 лет.

Менее крупные исследования, проведенные в прошлом, показали, что люди, которые в начале жизни проходили лечение, блокирующее половое созревание, имеют лучшее психическое здоровье в более позднем возрасте.

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