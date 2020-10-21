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"Требование времени". Кабмин ушел в удаленный режим работы из-за эпидемии COVID-19

21.10.2020, 17:01
Заседание Кабинета министров (Фото: пресс-служба КМУ)

"Коронавирус меняет наши жизни", – отметил премьер Денис Шмыгаль

Со следующей недели Кабинет министров будет работать в дистанционном режиме. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства. 

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По его словам, в онлайн-режиме будут проводиться также заседания правительства. Шмыгаль отметил, что руководство страны своим примером должно показать, что "дистанционная работа это требование времени". 

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Станислав Стороженко
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