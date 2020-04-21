Убытки жителей Житомирской области от пожаров оценивают в 25 млн грн

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Власти Житомирской области предварительно оценили в 25 млн грн убытки жителей сел Острова, Рудня, Личманы и Магдин, пострадавших от лесных пожаров. Об этом в эфире hromadske заявил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

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Он сказал, что сейчас комиссия составляет акт нанесенных убытков.

Кроме компенсации за потерянные дома глава ОГА пообещал компенсировать погибший скот и уничтоженные сельскохозяйственные орудия.

По словам Бунечко, речь идет о 50 пострадавших жителях. При этом он заверил, что людям есть где жить: у соседей, в молитвенном доме или в незанятых помещениях, "которые расконсервировали". Он рассказал, что с продовольствием для пострадавших помогают волонтеры.

Из четырех сел Овручского района Житомирской области, где продолжаются лесные пожары, эвакуировали около 50 человек, там сгорело 43 жилых дома. Об этом корреспонденту Укринформа сообщил пресс-секретарь главы Житомирской ОГА Юрий Мельник.

17 апреля сообщалось, что в девяти лесных хозяйствах северной части Житомирской области бушуют пожары. В областном управлении ГСЧС сообщали как минимум о двух сгоревших жилых домах.

18 апреля министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в полиции рассматривают две версии причин возникновения пожаров в Житомирской области - возгорание в результате сильных сухих ветров, оборвавших линии электропередач, и поджог.

18 апреля пресс-секретарь главы Житомирской ОГА Юрий Мельник сообщил, что из четырех сел Овручского района Житомирской области эвакуировали около 50 человек, там сгорело 43 жилых дома.