Участникам ВНО не будут проводить экспресс-тесты на коронавирус

Иллюстративное фото: Lech Muszynski/ЕРА

Участникам внешнего независимого оценивания с повышенной температурой не будут проводить экспресс-тесты на коронавирус в пунктах тестирования. Об этом сообщил и.о. директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко, передает Радио Свобода.

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По его словам, на данным момент невозможно обеспечить такое количество пунктов тестирования, которые смогут осуществить правильное экспресс-тестирования.

Бойко отметил, что в ведомстве понимают, что у детей может быть повышенная температура, не связанная с коронавирусом. В таком случае он посоветовал взять справку у семейного врача, подтверждающую факт наличия субфебрильной температуры.

Основная сессия внешнего независимого оценивания в Украине стартует 25 июня и продлится до 17 июля, дополнительная – с 24 июля по 10 августа. Пробное тестирование должно состояться 15-17 июня.

12 июня сообщалось, что для проведения ВНО подготовят 5188 пунктов тестирования.

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