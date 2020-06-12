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Участникам ВНО не будут проводить экспресс-тесты на коронавирус

Участникам ВНО не будут проводить экспресс-тесты на коронавирус - Фото
Иллюстративное фото: Lech Muszynski/ЕРА
12.06.2020, 16:38

Пришедшим на ВНО с повышенной температурой не будут делать экспресс-тесты на коронавирус

Участникам внешнего независимого оценивания с повышенной температурой не будут проводить экспресс-тесты на коронавирус в пунктах тестирования. Об этом сообщил и.о. директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко, передает Радио Свобода.

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По его словам, на данным момент невозможно обеспечить такое количество пунктов тестирования, которые смогут осуществить правильное экспресс-тестирования.

Бойко отметил, что в ведомстве понимают, что у детей может быть повышенная температура, не связанная с коронавирусом. В таком случае он посоветовал взять справку у семейного врача, подтверждающую факт наличия субфебрильной температуры.

  • Основная сессия внешнего независимого оценивания в Украине стартует 25 июня и продлится до 17 июля, дополнительная – с 24 июля по 10 августа. Пробное тестирование должно состояться 15-17 июня.
  • 12 июня сообщалось, что для проведения ВНО подготовят 5188 пунктов тестирования.

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Наталия Медведева
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