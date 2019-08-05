Ученые нашли проявления расизма в цвете роботов

Робот София (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В Новой Зеландии ученые из Human Interface Technology Laboratory (HIT Lab NZ) исследовали, как расовые предрассудки могут влиять на робототехнику. Об этом сообщает CNN.

Ученые считают, что белых роботов больше, чем должно быть. Они есть в фильмах и реальности. В числе реальных роботы Honda Asimo, UBTECH Walker, робот Atlas от Boston Dynamics и Valkyrie от космического ведомства США. Некоторые антропоморфные роботы созданы по образу и подобию белых знаменитостей, например Одри Хепберн или Скарлетт Йоханссон.

Новозеландские ученые считают, что человек воспринимают роботов-андроидов как людей и применяет к ним расовые стереотипы.

Было обнаружено, что цвета вызывают своего рода "сигналы", которые и определяют, как люди будут вести себя по отношению к роботам. В рамках проведенного эксперимента участники должны были стрелять, когда они видели объект, представляющий угрозу: при этом угроза могла быть ложной (невооруженный объект). Как оказалось, люди чаще стреляли в невооруженных черных роботов, чем в невооруженных белых.

"Если предположить, что роботы будут выступать в качестве учителей, друзей или опекунов, то это станет серьезной проблемой, когда все эти роли будут заняты только белыми роботами", - говорится в исследовании.

В рамках второго исследования команда HIT Lab NZ добавила светло-коричневых роботов, обнаружив, что по мере того, как они расширяли расовое разнообразие, стереотипы участников эксперимента исчезали. По мнению ученых, это означает, что диверсификация роботов может привести к снижению расовой предвзятости по отношению к ним.

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