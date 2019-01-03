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03.01.2019, 10:21

Ученые назвали возраст абсолютного счастья человека

Ученые назвали возраст абсолютного счастья человека - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Исследования показали, что человек чувствует себя абсолютно счастливым в 23 года и в 69 лет

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Специалисты центра экономических показателей Лондонской школы экономики и политических наук смогли определить так называемый возраст счастья. Об этом сообщает Medikforum.

Согласно заключению, сделанному учеными, на протяжении человеческой жизни случаются два возрастных периода, когда возникает ощущение счастья.

Исследователи проанализировали данные 23 тысяч человек возрастом от 17 до 85 лет.

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С добровольцами работали поэтапно. Сначала люди проходили анкетирование, которрое показывает их удовлетворенность жизнью. Участников спрашивали, счастливы ли они. Также опрошенные рассказывали, какой видят свою жизнь через пять лет.

Спустя пять лет с ними вновь проводили анкетирование. Кроме того, участники как и в прошлый раз оценивали свое ощущение счастья, а также сравнивали его с тем, что было с ними в прошлом.

В результате специалисты определили, что счастье в период с 20 до 70 лет представляет собой U-образную кривую. "В молодости возникает ожидание счастливой жизни, но по мере возраста уровень удовлетворенности жизнью падает – вместе с крепнущим пониманием того, что не все так, как ожидалось", - отмечается в сообщении.

Однако ближе к 70 годам человек понимает, что недооценивал важность мелочей и простых радостей, и его оценка жизни вновь повышается.

"Человек чувствует себя абсолютно счастливым в 23 года и в 69 лет", - отметили ученые.

По их словам, в 23 года у человека, как правило, нет серьезных обязанностей, а жизнь кажется чередой приключений.

При достижении 69 лет обычно появляются свободное время и пенсия, тогда как негативные события, связанные с профессиональной деятельностью и с воспитанием детей, остаются позади, - это способствует более позитивному мировосприятию.

26 декабря 2018 года согласно опросу группы Рейтинг 70% украинцев считали себя однозначно или скорее счастливыми людьми. 

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Теги: исследование, счастье, возраст счастья
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