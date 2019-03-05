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05.03.2019, 16:28

Ученые объяснили, с чем связан "синдром разбитого сердца"

Ученые объяснили, с чем связан "синдром разбитого сердца" - Фото
Фото: pixabay.com

В Швейцарии исследователи продемонстрировали интересную связь между работой мозга и сердца

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Специалисты из университетской больницы Цюриха (Швейцария) связали "синдром разбитого сердца" с нарушениями в работе мозга. Об этом сообщает Naked-science.

Ученые провели небольшое исследование, сравнив снимки МРТ пациентов с "синдромом разбитого сердца" и здоровых людей.  Они нашли связь между состояниями мозга и сердца, которая может объяснить появление синдрома.

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Кардиомиопатия такоцубо, или "синдром разбитого сердца"  - заболевание, характеризующееся ослаблением сердечной мышцы, в результате которого набухает верхушка левого желудочка (нижняя часть сердца), а другая часть сохраняет прежний размер. Впервые синдром описали в 1990 году.

С того времени зарегистрировано относительно небольшое количество случаев, а точную причину его возникновения до сих пор не установили.

"В основном им страдают женщины. Только 10% всех описанных случаев относятся к мужчинам. При этом в анамнезе больных отмечается тяжелый стресс, перенесенный непосредственно перед проявлением симптомов (например, смерть супруга), поэтому его считают одной из возможных причин", - отмечается в сообщении.

Швейцарские исследователи продемонстрировали интересную связь между работой мозга и сердца.

Они провели сканирование мозга 15 пациентов с кардиомиопатией такоцубо при помощи магнитно-резонансной томографии (МРТ), а затем проделали то же самое с 39 здоровыми добровольцами, после чего сравнили результаты.

По словам профессора кардиологии Кристиана Темплина, участвовавшего в работе, они заметили снижение связи между зонами мозга, отвечающими за автономное функционирование органов и обработку эмоций.

Подразумеваются более слабые связи между вегетативной нервной системой и лимбической системой, которые включают в себя миндалину и гиппокамп.

Авторы признают, что исследование имеет некоторые ограничения. Например, ученые не сканировали мозги пациентов с кардиомиопатией такоцубо до того, как те приобрели синдром. 

В Великобритании исследователи из Института психиатрии, психологии и нейронауки связали синдром хронической усталости связали с гиперактивной иммунной системой.

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Теги: ученые, исследования, синдром разбитого сердца
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