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18.02.2019, 08:57

Ученые рассказали, как работает мозг "жаворонков" и "сов"

Ученые рассказали, как работает мозг "жаворонков" и "сов" - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Тесты проводили с 08:00 до 20:00

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Мозг людей "жаворонков" и "сов" работает по-разному. К такому выводу пришли британские ученые, сообщает Би-би-си Украина.

"У тех, кто просыпается рано, и у тех, кто предпочитает вставать и ложиться поздно, мозг функционирует по-разному в течение дня", - отметили специалисты.

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Исследования проводились в центре изучения жизнедеятельности мозга человека в Бирмингеме, где ученые сканировали мозг "сов", которые ложились примерно в 02:30 и просыпались в среднем в 10:15, а также мозг "жаворонков", которые придерживались принципиально иного режима - они ложились до 23:00 и просыпались в 06:30.

Тесты проводили в промежутке с 08:00 до 20:00. Выяснилось, что мозг тех, кто ведет ночной образ жизни, имеет гораздо меньшую рабочую плотность нейронных связей в том, что касается поддержки осознанного состояния.

У "сов" отметили более замедленные реакции, сонливость и снижение внимания.

Ученые отметили, что эти показатели свидетельствуют о том, что "совы" страдают от нагрузок, которые возлагают на человека режим обычного рабочего дня.

"Они призывают более углубленно исследовать этот феномен, чтобы понять последствия для здоровья, которые получают "совы", соблюдая режим работы или учебы, для которого они не очень хорошо приспособлены", - отмечается в сообщении.

Ученые отобрали 38 человек - как "сов", так и "жаворонков" - и исследовали их мозговую деятельность в состоянии покоя с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ).

Затем в дневное время волонтеры делали разные задачи и регистрировали свой уровень сонливости.

"Жаворонки" были менее сонливы и отличались быстрой реакцией во время проведения утренних тестов. Они также отличались лучшей работоспособностью, чем "совы".

"И наоборот: "совы" были наименее сонные в 20:00, и именно в это время у них отмечалась быстрая за день реакция, однако в целом с задачами они справлялись не лучше, чем любители встать пораньше", - уточняется в сообщении.

Невролог из Королевского колледжа Лондона Алекс Несбитт считает, что полученные учеными в Бирмингеме данные подтверждают известный факт, что на мозговую деятельность человека влияет не только время суток, но и его собственные биологические часы.

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун развеяла миф о том, что конфеты, шоколадки, пирожные помогают мозгу лучше справляться с задачами. 

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Теги: ульяна супрун, ученые, сон, жаворонки, совы
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