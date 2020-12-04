Ученые выяснили, в какие этапы жизни человека алкоголь наиболее опасен для мозга

Исследователи из университетов Австралии вместе и Королевского колледжа Лондона выяснили, что алкоголь наиболее опасен для человека во время трех периодов его жизни: до рождения, в поздний подростковый возраст и в старшем зрелом возрасте. Научная работа опубликована в журнале BMJ.

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Ученые отметили, что во время внутриутробного развития плода мозг человека проходит несколько периодов динамических изменений, в частности, он вырабатывает нейроны. И употребление алкоголя женщиной на этой стадии жизни ребенка может вызвать снижение объема мозга и нарушение когнитивных способностей.

Нейротоксичное влияние алкоголя для детей-подростков (15-19 лет) также связано с ухудшением основных мыслительных процессов: внимание, восприятие, память, зрительно-моторная координация. В этом возрасте организм человека заканчивает сокращение числа синапсов или нейронов для повышения эффективности нейросетей мозга.

Употребление алкоголя для людей старше 65 лет становится сильным фактором развития деменции. Согласно исследованию, спиртное опаснее повышенного кровяного давления и курения.

Даже умеренное употребление алкоголя связано с небольшой, но значительной потерей объема мозга у пожилых людей, отмечают исследователи.

В апреле этого года во Всемирной организации здравоохранения заявили, что употребление алкоголя во время пандемии повышает риски заражения коронавирусом, а также может привести к осложнениям течения болезни COVID-19.

В сентябре исследователи выяснили, что с начала пандемии коронавируса в США люди стали больше выпивать.

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Станислав Стороженко

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