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Украина хочет включить Чернобыльскую зону в список всемирного наследия ЮНЕСКО

22.04.2021, 14:16
Украина хочет включить Чернобыльскую зону в список всемирного наследия ЮНЕСКО - Фото
Иллюстративное фото (источник - pixabay.com)

Министр культуры Александр Ткаченко заявил, что Украина намерена подать заявку в ООН о включении Чернобыльской зоны отчуждения в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом он сказал Reuters

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"Включение Чернобыля в список наследия ЮНЕСКО – первый и важный шаг на пути к тому, чтобы это прекрасное место стало уникальным местом, представляющим интерес для всего человечества", – сказал Ткаченко.

Он считает, что важность Чернобыльской зоны "лежит далеко за пределами Украины".

Ткаченко надеется, что включение ЧЗО в список ЮНЕСКО поспособствует привлечению туристов в Украину.

По словам министра, перед отправкой заявки в ООН объекты, находящиеся под защитой ЮНЕСКО, должны были быть включены в список национального культурного и исторического наследия.

Так, кроме включения в список радиолокационной станции Дуга, правительство хочет выделить всю зону отчуждения как культурное и историческое наследие Украины.

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Станислав Стороженко
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