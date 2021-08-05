Украина получила 54 000 доз вакцины AstraZeneca от Литвы
Украина получила 54 000 доз вакцины от коронавируса компании AstraZeneca в качестве гуманитарной помощи от правительства Литвы. Об этом сообщает Минздрав.
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Впоследствии Литва планирует предоставить Украине еще 77 000 доз этой вакцины.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко поблагодарил правительство Литвы за выделение вакцин и помощь в их поставке.
Полученные вакцины AstraZeneca используют на прививки второй дозой, а также отправят в пункты вакцинации.
В МОЗ напомнили, что в Украине продолжается пятый этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором могут прививаться все желающие украинцы в возрасте от 18 лет.
Сейчас прививки делают четырьмя вакцинами: Comirnaty от Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac от Sinovac Biotech и AstraZeneca (Covishield, SKBio).
- Вчера Украина получила полмиллиона доз вакцины Vaxzevria: прислали из Дании.
- Вакцины AstraZeneca и Pfizer высокоэффективны против дельты с симптомами.
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