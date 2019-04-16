Украина поможет Франции восстановить реликвии из Нотр-Дам - Нищук

Украина может отправить во Францию своих мастеров для реставрации поврежденных артефактов в сгоревшем Соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари). Об этом заявил министр культуры Евгений Нищук, в эфире 112 Украина.

По его словам, это станет возможным, когда правоохранители закончат расследование причин пожара.

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"Очевидно, что мы предоставим этих мастеров (реставраторов - ред.), потому что они неоднократно даже в Европе доказывали, что могут возвращать некоторые артефакты, как говорят, с того света и давать им вторую жизнь", - сказал Нищук.

Министр добавил, что в Украине также есть люди, которые "понимают ценность этого объекта, и осуществят те или иные пожертвования".

Он отметил, что украинские профессионалы могут выполнять "тонкую работу" с различными материалами - стеклом, деревом, цементом.

"Более того, эта реставрация очень профессиональная в том, что те повреждения не просто зарисовываются, они в большинстве остаются для того, чтобы было видно, где именно были линии повреждения или где были потери. Это очень тонкая работа, которая дает понимание о ценности того или иного артефакта", - рассказал Нищук об успехах реставрационного центра в восстановлении работ Пинзеля XII-XVI веков.

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15 апреля 2019 года около 19:00 в столице Франции вспыхнул пожар в Соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари). Для тушения привлекли более 400 пожарных, один спасатель получил травмы. Каркас здания удалось спасти. По предварительным данным, пожар возник в ходе реставрационных работ. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал восстановить Нотр-Дам. Семья французских миллиардеров Пино выделит 100 млн евро на восстановительные работы.