Украина выдержит 3500 пациентов в интенсивной терапии одновременно - Ляшко

Украинская медицинская система способна выдержать 3500 человек, одновременно пребывающих в отделениях интенсивной терапии. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV.
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По словам Ляшко, медицинская система позволит лечить как больных коронавирусной инфекцией, так и находящихся в других состояниях, требующих немедленного вмешательства, таких как инфаркты и инсульты, если в отделениях интенсивной терапии одновременно будут находиться не более 3500 человек.
На этом показателе основываются прогнозы, по которым в Минздраве отслеживают ситуацию, рассказал Ляшко. В зависимости от ее динамики будут приниматься решения о продлении или прекращении карантина.
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