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Украина выдержит 3500 пациентов в интенсивной терапии одновременно - Ляшко

Украина выдержит 3500 пациентов в интенсивной терапии одновременно - Ляшко - Фото
Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба Кабмина)
14.04.2020, 07:13

Главный санврач Виктор Ляшко заявил, что медицинская система способна выдержать не более 3500 пациентов в отделениях интенсивной терапии одновременно

Украинская медицинская система способна выдержать 3500 человек, одновременно пребывающих в отделениях интенсивной терапии. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV.

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По словам Ляшко, медицинская система позволит лечить как больных коронавирусной инфекцией, так и находящихся в других состояниях, требующих немедленного вмешательства, таких как инфаркты и инсульты, если в отделениях интенсивной терапии одновременно будут находиться не более 3500 человек.

На этом показателе основываются прогнозы, по которым в Минздраве отслеживают ситуацию, рассказал Ляшко. В зависимости от ее динамики будут приниматься решения о продлении или прекращении карантина.

  • 10 апреля Ляшко заявил о расчетах Минздрава, что COVID-19 заразится не более 2% населения страны.
  • В тот же день он предположил, что, если все будут придерживаться правил карантина, Украина сможет обойти пик заражения коронавирусом.
  • На 09:00 13 апреля в Украине было 3102 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 93 летальных.

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Денис Юдин
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Виктор Ляшко коронавирус COVID-19 интенсивная терапия
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