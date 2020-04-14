Украина выдержит 3500 пациентов в интенсивной терапии одновременно - Ляшко

Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба Кабмина)

Украинская медицинская система способна выдержать 3500 человек, одновременно пребывающих в отделениях интенсивной терапии. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV.

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По словам Ляшко, медицинская система позволит лечить как больных коронавирусной инфекцией, так и находящихся в других состояниях, требующих немедленного вмешательства, таких как инфаркты и инсульты, если в отделениях интенсивной терапии одновременно будут находиться не более 3500 человек.

На этом показателе основываются прогнозы, по которым в Минздраве отслеживают ситуацию, рассказал Ляшко. В зависимости от ее динамики будут приниматься решения о продлении или прекращении карантина.

10 апреля Ляшко заявил о расчетах Минздрава, что COVID-19 заразится не более 2% населения страны.

В тот же день он предположил, что, если все будут придерживаться правил карантина, Украина сможет обойти пик заражения коронавирусом.

На 09:00 13 апреля в Украине было 3102 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 93 летальных.

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