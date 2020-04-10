В Минздраве надеются, что коронавирусом заразятся не более 2% украинцев

Иллюстративное фото: Filippo Venezia/EPA

Министерство здравоохранения рассчитывает, что в Украине коронавирусом заразятся не более 2% граждан. Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко: по его словам, эпидемическая ситуация с вирусом SARS-CoV-2 в стране уверенно находится в пределах прогнозируемой.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Прирост и зарегистрированное количество новых случаев на сегодня движутся в пределах нашего расчета, что не должно быть больше 2% населения инфицировано коронавирусной болезнью", - сказал Ляшко.

Замглавы Минздрава добавил, что это будет возможно только в случае соблюдения карантинных мер, в первую очередь – режима самоизоляции и правила социального дистанцирования, то есть "сидим дома".

11 марта канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что "до 70% населения могут заразиться коронавирусом", а 16 марта французский министр образования Жан-Мишель Бланке сказал, что эпидемия в его стране пойдет на убыль, "заразив до 70% людей".

Читайте также: Коронавирус может заразить до 60% населения Земли - эпидемиолог

Главсанврач отметил, что показатель летальности от COVID-19 в Украине растет также прогнозировано. За прошедшие сутки от болезни умерли 12 человек, всего смертей – 69.

"Общая тенденция роста показателя летальности происходит во всем мире. Сейчас он уже составляет 6%, в начале вспышки пандемии этот показатель не достигал 3%. Наилучшие показатели по летальности в Южной Корее - 2,0%, в Германии - 2,1%. Украина сегодня имеет 3,1%. Но среди других стран регистрируется и 10%, и 12%, - сказал Ляшко.



Чиновник говорит о смертности только среди выявленных случаев; также при расчете показателя смертности не учтены статические данные о тех, кто переболел бессимптомно – такой информации пока что попросту нет. Американские ученые считают, что реальный уровень смертности при COVID-19 – около 0,66%.

Читайте также: Украина может обойти пик заражения коронавирусом, но при условии - Минздрав

Смотрите видео: