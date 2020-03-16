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Коронавирус пойдет на убыль, заразив до 70% людей - министр образования Франции

Коронавирус пойдет на убыль, заразив до 70% людей - министр образования Франции - Фото
Жан-Мишель Бланке (фото - ЕРА)
16.03.2020, 08:07

Пандемия COVID-19 отступит, когда вирусом заразится и переболеет большая часть населения, считает министр образования Франции Жан-Мишель Бланке

Распространение коронавируса SARS-CoV-2 пойдет на убыль после того, как им переболеют до 70% населения страны и у большинства появится иммунитет. Об этом заявил французский министр образования Жан-Мишель Бланке, пишет bfmtv.com.

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"Мы считаем, что в итоге от 50 до 70% населения заразится, что положит конец вирусу, так как у большинства людей появится иммунитет - и вирус исчезнет сам по себе", - считает он.

Ранее такие же оценки давала по ФРГ канцлер Ангела Меркель.

Чиновник сказал, что полностью сдержать эпидемию COVID-19 в стране власти не в состоянии и потому просто пытаются растянуть этот процесс во времени, чтобы от наплыва пациентов (тех самых 1-5% "тяжелых") не застопорилась система здравоохранения.

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Бланке призвал не паниковать, наблюдая за ростом числа инфицированных.

Франция - на частичном карантине: со вчерашнего дня закрыты кафе/рестораны, кинотеатры, все магазины, кроме продуктовых; работают аптеки, онлайн-торговля и службы доставки. Вскоре ограничат движение общественного транспорта.

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Евгений Пилипенко
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франция вирус эпидемия пандемия коронавирус COVID-19 Жан-Мишель Бланке
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