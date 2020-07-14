Украинец пытался "откупиться" от самоизоляции российскими рублями - пограничники
Украинец, который приехал из России, прямо в пункте пропуска якобы пытался дать пограничникам взятку, чтобы не проходить самоизоляцию. Сообщает ГПС
51-летний украинец, прибывший из России в пункт пропуска Сеньковка, что в Черниговской области, предлагал пограничникам взятку 4000 рублей, чтобы не проходить самоизоляцию. Об этом сообщает пресс-служба ГПС.
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По данным ГПС, сначала мужчина обратился к часовому у шлагбаума. Тот взять деньги отказался и позвал старшего смены.
После того, как мужчину задержали за попытку дать взятку, на горячую линию Госпогранслужбы позвонил его друг и начал оправдывать задержанного. Он жаловался на произвол пограничников, которые длительное время держат в пункте пропуска "невинное лицо". "Впрочем, эта протекция задержанному не помогла", - отметили в ГПС.
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Пограничники обнародовали запись разговора с товарищем задержанного и с самим нарушителем.
Самоизоляция является обязательной, для граждан прибивших из стран "красной зоны". Именно такой является Россия, там фиксируют значительное распространение COVID-19, напоминают пограничники.
Теперь мужчине грозит либо штраф от 8500 до 12750 гривень или ограничение свободы на срок от двух до четырех лет, или лишение свободы на тот же срок.
- 7 июня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что украинцы могут сейчас въехать в 23 страны, в части из них действуют некоторые ограничения в связи с пандемией коронавируса.
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