Украинец пытался "откупиться" от самоизоляции российскими рублями - пограничники

Украинец, который приехал из России, прямо в пункте пропуска якобы пытался дать пограничникам взятку, чтобы не проходить самоизоляцию. Сообщает ГПС

51-летний украинец, прибывший из России в пункт пропуска Сеньковка, что в Черниговской области, предлагал пограничникам взятку 4000 рублей, чтобы не проходить самоизоляцию. Об этом сообщает пресс-служба ГПС.

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По данным ГПС, сначала мужчина обратился к часовому у шлагбаума. Тот взять деньги отказался и позвал старшего смены.

После того, как мужчину задержали за попытку дать взятку, на горячую линию Госпогранслужбы позвонил его друг и начал оправдывать задержанного. Он жаловался на произвол пограничников, которые длительное время держат в пункте пропуска "невинное лицо". "Впрочем, эта протекция задержанному не помогла", - отметили в ГПС.

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Пограничники обнародовали запись разговора с товарищем задержанного и с самим нарушителем.

Самоизоляция является обязательной, для граждан прибивших из стран "красной зоны". Именно такой является Россия, там фиксируют значительное распространение COVID-19, напоминают пограничники.

Теперь мужчине грозит либо штраф от 8500 до 12750 гривень или ограничение свободы на срок от двух до четырех лет, или лишение свободы на тот же срок.

министр иностранных дел Дмитрий Кулеба краинцы могут сейчас въехать в 23 страны, в части из них действуют некоторые ограничения в связи с пандемией коронавируса. 7 июня заявил , что у

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Наталия Софиенко

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