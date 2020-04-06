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Украинец стал лучшим заграничным студентом британской академии сухопутных войск

Украинец стал лучшим заграничным студентом британской академии сухопутных войск - Фото
Фото: пресс-центр Британского посольства в Украине
06.04.2020, 14:18

Курсант Антон Совенко получил звание лучшего заграничного выпускника британской академии в Сандгерсте

Учащийся Одесской военной академии, украинский курсант Антон Совенко стал лучшим заграничным выпускником Королевской академии сухопутных войск Великобритании в городе Сандгерст. Награда была вручена по показателям военной, практической и академической подготовки, пишет в Facebook посольство Британии в Украине.

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Юноша представлял академию на международных соревнованиях по баскетболу и тренировал команду по боксу. 

Для Украины это уже вторая награда: в прошлом году выпускник академии украинец Артем Бараненко получил "Меч лучшего зарубежного выпускника", которым награждают за высокие результаты учебы и во время экзаменов. 

Британская академия сухопутных войск начала принимать слушателей из Украины с 1997 года.

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  • 2 февраля украинский режиссер получила за документальный фильм награду кинофестиваля Sundance.
  • 29 февраля фильм, который снимали на улицах Харькова, получил награду на Берлинале-2020.

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Дарья Мостовая
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