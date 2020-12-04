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Украинским детям в первые полгода 2020-го не давали имен, связанных с ковидом – Минюст

04.12.2020, 07:50
Украинским детям в первые полгода 2020-го не давали имен, связанных с ковидом – Минюст - Фото
Фото: pixabay.com

По меньшей мере до июля 2020 года украинские родители воздерживались от того, чтобы называть детей именами, связанным с коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом в ответ на запрос Радио Свобода сообщило Министерство юстиции.

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"Информируем, что за первое полугодие при госрегистрации рождения детям не предоставлялись имена, связанные СOVID-19", – ответили чиновники.

Не уточняется, называли ли детей именами, связанными с SARS-CoV-2, карантином/локдауном, и было ли увеличение частоты использования имен Максим или Виктор – по именам главы МОЗ Максима Степанова и главсанврача Виктора Ляшко.

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Между тем, Минюст пока не знает, какая ситуация с этим во втором полугодии. Отчет о нем будет получен до конца января.

По данным ведомства, в течение 11 месяцев 2019-го было оформлено 294 557 записей о рождении, тогда как за аналогичный период в нынешнем году таких актов было 274 075.

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Евгений Пилипенко
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