Вспышка COVID-19 в Пекине. Посольство не рекомендует украинцам пока ехать

Посольство Украины в Китае советует украинцам воздержаться от поездок в Пекин из-за повторной вспышки коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом говорится в сообщении ведомства.
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В посольстве напомнили, что 11 июня в Пекине впервые за 56 суток был диагностирован случай COVID-19. За неполную неделю в китайской столице выявили уже 138 инфицированных. Местные власти связывают эту вспышку с крупным оптовым продуктовым рынком Синьфади, расположенным в районе Фэнтай.
Власти Пекина в 7200 жилых микрорайонов (комьюнити) района Фэнтай направили почти 100 000 сотрудников эпидемического контроля, а сами микрорайоны перевели в "режим управления военного времени".
Продезинфицированы 276 продуктовых рынков столицы и 33 173 заведений общественного питания. Более 200 000 человек протестировали на наличие нуклеиновых кислот вируса.
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"Ограничено внутригосударственное транспортное сообщение со столицей и прекращены занятия в пекинских школах, которые на текущий момент уже успели вернуться к нормальному функционированию", - уточнили в ведомстве.
По данным на 16 июня, Китай находится на 19 месте по количеству инфицированных, всего заболели коронавирусом 83 265 человек, за минувшие сутки - 44, всего умерли 4634 человек, выздоровели 78 379 пациентов.
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