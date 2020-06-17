Вспышка COVID-19 в Пекине. Посольство не рекомендует украинцам пока ехать

Разработка вакцины от COVID-19 (Фото: Diego Azubel/EPA)

Посольство Украины в Китае советует украинцам воздержаться от поездок в Пекин из-за повторной вспышки коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом говорится в сообщении ведомства.

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В посольстве напомнили, что 11 июня в Пекине впервые за 56 суток был диагностирован случай COVID-19. За неполную неделю в китайской столице выявили уже 138 инфицированных. Местные власти связывают эту вспышку с крупным оптовым продуктовым рынком Синьфади, расположенным в районе Фэнтай.

Власти Пекина в 7200 жилых микрорайонов (комьюнити) района Фэнтай направили почти 100 000 сотрудников эпидемического контроля, а сами микрорайоны перевели в "режим управления военного времени".

Продезинфицированы 276 продуктовых рынков столицы и 33 173 заведений общественного питания. Более 200 000 человек протестировали на наличие нуклеиновых кислот вируса.

Посольство Украины в Китае рекомендует украинцам:

присоединиться к WeChat-группы "Защита" в соответствии с провинцией своего пребывания;

воздержаться пока от поездок в Пекин, а в случае пребывания в столице Китая - по возможности оставаться дома и ограничить контакты с другими гражданами;

соблюдать правила личной гигиены и социального дистанцирования и использовать средства индивидуальной защиты во время пребывания в общественных местах;

неукоснительно выполнять рекомендации местных органов власти.

"Ограничено внутригосударственное транспортное сообщение со столицей и прекращены занятия в пекинских школах, которые на текущий момент уже успели вернуться к нормальному функционированию", - уточнили в ведомстве.

По данным на 16 июня, Китай находится на 19 месте по количеству инфицированных, всего заболели коронавирусом 83 265 человек, за минувшие сутки - 44, всего умерли 4634 человек, выздоровели 78 379 пациентов.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

Разработка вакцины против трех известных типов коронавируса может занять от одного до полутора лет и потребует дополнительно $2 млрд , считают во Всемирном банке.

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