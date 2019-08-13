Украинцев все меньше, индийцев и китайцев - все больше: графика

Фото: ЕРА

В Украине продолжает уменьшаться количество населения, в то же время наиболее быстрые темпы роста наблюдаются в Индии. Об этом свидетельствуют данные, собранные в рамках проекта United Nations Population Division.

Инфографика: United Nations Population Division

Сообщается, что на данный момент население Украины составляет около 43 млн человек. Однако, если демографическая ситуация останется неизменной, то эта цифра может упасть до 28 млн уже к 2100 году. Ежегодно население Украины сокращается примерно на 213 000 человек.

Инфографика: демографический отчет ООН №27

Центральная и Восточная Европа в целом показывают наихудший прирост населения. Кроме Украины, в группе риска находятся Польша, Молдова, Румыния, Болгария, Латвия, Литва, Хорватия и Сербия. В то же время наиболее интенсивный прирост населения зафиксирован в Индии, которая обогнала по этому показателю Китай: каждый год население Индии увеличивается на 14 млн человек. При этом сейчас в стране проживает 1,37 млрд человек.

Инфографика: United Nations Population Division

На втором месте расположился Китай. Ежегодно население страны увеличивается на 5 млн человек. Сейчас в стране проживает 1,42 млрд человек.

Инфографика: United Nations Population Division

Ранее в Госстате заявили, что в Украине на одного рожденного - двое умерших

В январе Госстат сообщал, что численность населения Украины в течение января-ноября 2018 года сократилась на 200 000 человек

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