Украинцев предупредили о новой опасности: взрывных "мячиках" – фото

Речь о шариковых осколочных авиабомбах ШОАБ-0,5. У "мячиков" большая зона поражения: когда разлетаются и падают на землю, часть из них не детонирует

Фото: ГСЧС

Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупредила украинцев о новом виде опасности – взрывных "мячиках". Речь идет о шариковых осколочных авиабомбах ШОАБ-0,5.

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Одна кассета РБК-500 содержит 565 таких "шариков" массой 400 граммов каждый.

У "мячиков" большая зона поражения: когда разлетаются и падают на землю, часть из них не детонирует. Так что от любого прикосновения могут разорваться.

Как подчеркнули спасатели, опасность также заключается в том, что эти авиабомбы похожи на небольшие мячики и имеют серебристый цвет, поэтому могут привлекать внимание детей.

В ГСЧС призывали показать детям фотографии и напомнить основные правила минной безопасности: увидев взрывоопасный предмет, не подходить, не трогать и звонить по телефону 101.