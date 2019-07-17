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17.07.2019, 08:27

Украинцев предупреждают о дождях и грозах: погода, карта

Украинцев предупреждают о дождях и грозах: погода, карта - Фото
Фото: depositphotos.com

По прогнозам Укргидрометцентра, в Украину жара вернется с 19 июля

Сегодня, 17 июля, в Украине ожидаются кратковременные дожди и локальные грозы. Об этом у себя в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

На юге ожидается температура воздуха будет + 26, + 29 градусов.

В большинстве областей + 20, + 24 градуса, на западе + 18 , + 22 градуса.

Фото: meteo.gov.ua

В Киеве 17 июля ожидаются кратковременные дожди, местами гроза.

"Уже с пятницы, 19 июля, температура воздуха в Украине начнет повышаться и достигнет на выборах + 25, + 30 градусов, в южной части, Днепропетровской, в Кропивницком и районах, на востоке + 28, + 33 градусов", - уточнила Диденко.

В Киеве на протяжении 19-21 июля ожидается + 25, + 28 градусов.

"Кратковременные дожди с грозами наиболее вероятны в пятницу, субботу, воскресенье на западе и севере Украины. На остальной территории неделя завершится сухой солнечной погодой", - уточнила Диденко.

Средняя температура июня в столице составила +23,6 градусов, что на 5,4 градусов выше климатической нормы.  На выходных, 20-21 июля, ​​потеплеет до + 25 + 29 градусов, на юге до +30 градусов.

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Теги: Наталья Диденко, погода, гроза, ливни
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