Украинцев предупреждают о снеге с дождем и гололедице: прогноз погоды и карта

Завтра, 3 декабря, в западных областях и ряде других областей Украины ожидается снег и гололед. Об этом предупреждает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

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ГСЧС предупреждает об опасных метеорологических явлениях в Украине: в пятницу ночью и утром в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской областях ожидается сильный снег, налипание мокрого снега, метели, а на дорогах будет гололедица (I уровень опасности, желтый).

В Карпатах объявлен II уровень опасности (оранжевый) – ожидается сильный снег, что может привести к нарушению и местами к остановке движения на дорогах.

По данным Укргидрометцентра, на западе страны температура воздуха завтра будет от -1 до +6 градусов днем, от -1 до +2 градусов ночью. Во всех западных областях прогнозируют мокрый снег с дождем.

На востоке днем будет +10…+12 градусов, ночью – +4…+7 градусов, без осадков.

На юге, по прогнозу, днем будет +10…+13 градусов, ночью – +4…+8 градусов, осадков тоже не предвидится.

В центре Украины будет от +4 до +8 градусов днем, от 0 до +3 ночью. В Черкасской области ожидается снег с дождем.

На севере днем обещают от +2 до +6 градусов, ночью – от 0 до -1 градусов. Ожидается снег с дождем.

В Киеве тоже прогнозируют снег с дождем, температура – от +4 до +6 градусов днем и 0…+2 градуса ночью.

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Оксана Житнюк

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