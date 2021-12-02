Украинцев предупреждают о снеге с дождем и гололедице: прогноз погоды и карта
Завтра, 3 декабря, в западных областях и ряде других областей Украины ожидается снег и гололед. Об этом предупреждает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
ГСЧС предупреждает об опасных метеорологических явлениях в Украине: в пятницу ночью и утром в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской областях ожидается сильный снег, налипание мокрого снега, метели, а на дорогах будет гололедица (I уровень опасности, желтый).
В Карпатах объявлен II уровень опасности (оранжевый) – ожидается сильный снег, что может привести к нарушению и местами к остановке движения на дорогах.
По данным Укргидрометцентра, на западе страны температура воздуха завтра будет от -1 до +6 градусов днем, от -1 до +2 градусов ночью. Во всех западных областях прогнозируют мокрый снег с дождем.
На востоке днем будет +10…+12 градусов, ночью – +4…+7 градусов, без осадков.
На юге, по прогнозу, днем будет +10…+13 градусов, ночью – +4…+8 градусов, осадков тоже не предвидится.
В центре Украины будет от +4 до +8 градусов днем, от 0 до +3 ночью. В Черкасской области ожидается снег с дождем.
На севере днем обещают от +2 до +6 градусов, ночью – от 0 до -1 градусов. Ожидается снег с дождем.
В Киеве тоже прогнозируют снег с дождем, температура – от +4 до +6 градусов днем и 0…+2 градуса ночью.
Нажмите, чтобы увеличить:
- 23 ноября в Киеве выпал первый снег в холодном сезоне 2021/2022.
- За месяц до того в Киеве был установлен температурный рекорд: самая теплая ночь за 141 год.
Читайте также: Хороших новостей нет. В ООН подготовили первый за 7 лет крупный отчет по климату – главное
Комментарии