Украинцы доверяют Залужному немного больше, чем Зеленскому – опрос Рейтинга

Украинцев спросили, насколько они доверяют или не доверяют Зеленскому, Залужному, Буданову, Сырскому и Шмыгалю

Володимир Зеленський та Валерій Залужний, Фото — Офіс Президента України

У президента Владимира Зеленского и бывшего главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного почти одинаковый показатель доверия среди украинцев, лишь с незначительным отрывом. Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы Рейтинг.

Залужному, который в сейчас является послом в Великобритании, полностью доверяют 40% опрошенных, а еще 33% заявили, что скорее доверяют, чем не доверяют. В то же время 10% выразили полное недоверие бывшему главнокомандующему, а 8% заявили, что скорее не доверяют.

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39% украинцев полностью доверяют Зеленскому, а еще 28% – скорее доверяют, чем нет. Полное недоверие президенту выразили 18% опрошенных, а 11% заявили, что скорее всего ему не доверяют.

Показатель доверия руководителю Главного управления разведки Кириллу Буданову несколько ниже – 27% и недоверия – 11%. Скорее доверяют, чем нет, 29% опрошенных.

Главкому ВСУ Александру Сырскому полностью и частично доверяют 13% и 28% украинцев соответственно. Полностью не доверяют главнокомандующему 18% респондентов, а скорее не доверяют – 19%.

Премьер-министру Денису Шмыгалю полностью доверяют только 5% опрошенных, а скорее доверяют, чем нет – 20%. У него самый высокий показатель полного недоверия среди украинцев – 25%, а скорее не доверяют ему 23%.

Инфографика группы "Рейтинг": скриншот





В Рейтинге сообщили LIGA.net, что опрос проводился по собственной инициативе социологической группы, стороннего заказчика не было. Опрос проводился 4-5 июля 2025 года в формате телефонных интервью. Было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность не превышает 3,1% с доверительной вероятностью 0,95.В Рейтинге сообщиличто опрос проводился по собственной инициативе социологической группы, стороннего заказчика не было.