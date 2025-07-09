Украинцы доверяют Залужному немного больше, чем Зеленскому – опрос Рейтинга
У президента Владимира Зеленского и бывшего главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного почти одинаковый показатель доверия среди украинцев, лишь с незначительным отрывом. Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы Рейтинг.
Залужному, который в сейчас является послом в Великобритании, полностью доверяют 40% опрошенных, а еще 33% заявили, что скорее доверяют, чем не доверяют. В то же время 10% выразили полное недоверие бывшему главнокомандующему, а 8% заявили, что скорее не доверяют.
39% украинцев полностью доверяют Зеленскому, а еще 28% – скорее доверяют, чем нет. Полное недоверие президенту выразили 18% опрошенных, а 11% заявили, что скорее всего ему не доверяют.
Показатель доверия руководителю Главного управления разведки Кириллу Буданову несколько ниже – 27% и недоверия – 11%. Скорее доверяют, чем нет, 29% опрошенных.
Главкому ВСУ Александру Сырскому полностью и частично доверяют 13% и 28% украинцев соответственно. Полностью не доверяют главнокомандующему 18% респондентов, а скорее не доверяют – 19%.
Премьер-министру Денису Шмыгалю полностью доверяют только 5% опрошенных, а скорее доверяют, чем нет – 20%. У него самый высокий показатель полного недоверия среди украинцев – 25%, а скорее не доверяют ему 23%.
В Рейтинге сообщили LIGA.net, что опрос проводился по собственной инициативе социологической группы, стороннего заказчика не было.
- Опрос КМИС от 25 мая показал, что доверие украинцев к отдельным политикам снизилось по сравнению с февралем 2024 года или осталось без изменений. 91% респондентов доверяют хотя бы одному политику из списка.