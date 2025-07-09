Залужному українці довіряють трохи більше, ніж Зеленському – опитування Рейтинга

Українців запитали, наскільки вони довіряють або не довіряють Зеленському, Залужному, Буданову, Сирському і Шмигалю

Володимир Зеленський та Валерій Залужний, Фото — Офіс Президента України

Президент Володимир Зеленський та ексголовком Збройних Сил України Валерій Залужний мають майже однаковий показник довіри серед українців лише з незначним відривом. Про це свідчать дані опитування соціологічної групи Рейтинг.

Залужному, який нині є послом у Великій Британії, цілком довіряють 40% опитаних, а ще 33% заявили, що радше довіряють, ніж не довіряють. Водночас 10% висловили повну недовіру ексголовкому, а 8% заявили, що радше не довіряють.

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Зеленському повністю довіряють 39% українців, а ще 28% – радше довіряють, ніж ні. Повну недовіру до президента висловили 18% опитаних, а 11% сказали, що, найімовірніше, не довіряють.

Показник довіри керівнику Головного управління розвідки Кирилу Буданову трохи нижчий – 27%, і недовіри – 11%. Радше довіряють, ніж ні, 29% опитаних.

Головкому ЗСУ Олександру Сирському повністю і частково довіряють 13% та 28% українців відповідно. Повністю не довіряють – 18% респондентів, а радше не довіряють – 19%.

Прем'єр-міністру Денису Шмигалю повністю довіряють лише 5% опитаних, а радше довіряють, ніж ні – 20%. У нього найбільший показник повної недовіри серед українців – 25%, а найімовірніше не довіряють йому 23%.

Інфографика групи ''Рейтинг'': скриншот





У Рейтингу повідомили LIGA.net, що опитування проводилось за власною ініціативою соціологічної групи, стороннього замовника не було. Опитування проводилося 4-5 липня 2025 року у форматі телефонних інтерв'ю. Було опитано 1000 респондентів віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій. Похибка – не більше як 3,1% з довірчою ймовірністю 0,95.У Рейтингу повідомилищо опитування проводилось за власною ініціативою соціологічної групи, стороннього замовника не було.