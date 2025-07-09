Залужному українці довіряють трохи більше, ніж Зеленському – опитування Рейтинга
Президент Володимир Зеленський та ексголовком Збройних Сил України Валерій Залужний мають майже однаковий показник довіри серед українців лише з незначним відривом. Про це свідчать дані опитування соціологічної групи Рейтинг.
Залужному, який нині є послом у Великій Британії, цілком довіряють 40% опитаних, а ще 33% заявили, що радше довіряють, ніж не довіряють. Водночас 10% висловили повну недовіру ексголовкому, а 8% заявили, що радше не довіряють.
Зеленському повністю довіряють 39% українців, а ще 28% – радше довіряють, ніж ні. Повну недовіру до президента висловили 18% опитаних, а 11% сказали, що, найімовірніше, не довіряють.
Показник довіри керівнику Головного управління розвідки Кирилу Буданову трохи нижчий – 27%, і недовіри – 11%. Радше довіряють, ніж ні, 29% опитаних.
Головкому ЗСУ Олександру Сирському повністю і частково довіряють 13% та 28% українців відповідно. Повністю не довіряють – 18% респондентів, а радше не довіряють – 19%.
Прем'єр-міністру Денису Шмигалю повністю довіряють лише 5% опитаних, а радше довіряють, ніж ні – 20%. У нього найбільший показник повної недовіри серед українців – 25%, а найімовірніше не довіряють йому 23%.
У Рейтингу повідомили LIGA.net, що опитування проводилось за власною ініціативою соціологічної групи, стороннього замовника не було.
- Опитування КМІС від 25 травня показало, що довіра українців до окремих політиків знизилася із лютого 2024 року або залишилася без змін. 91% респондентів довіряють принаймні одному політику з переліку.