Укрэнерго: 19 мая отключения света возможны в Полтавской и Харьковской областях

Отключения касаются как промышленности, так и бытовых потребителей

Блекаут (Иллюстративное фото: Depositphotos)

В двух областях Украины в воскресенье, 19 мая, возможны аварийные отключения электроэнергии. Об этом сообщило Укрэнерго.

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В компании отметили, что в течение суток в Полтавской и Харьковской областях возможны аварийные отключения света. Это касается как промышленности, так и бытовых потребителей. В других регионах Украины отключения не прогнозируются.

По данным Укрэнерго, причина отключений – проведение ремонта на энергообъектах после российских ударов, произошедших 18 мая.

Утром 18 мая глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин сообщил, что в ночь на субботу вражеские беспилотники повредили энергетическую инфраструктуру в одном из районов, обошлось без пострадавших.

Укрэнерго начало ограничивать энергоснабжение промышленности и бизнеса с 8 мая, после массированной ракетно-дроновой атаки России. 9 мая в Киеве снизили яркость уличного освещения из-за дефицита электроэнергии.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Украина потеряла из-за последних российских ударов до 8 ГВт энергогенерации. Чтобы восстановить утраченное, нужна колоссальная сумма – около $1 млрд.

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